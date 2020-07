Légal doctrine, la nouvelle start up qui a été félicité par Ammar belhimer, ministre de la communication ,pour le service de veille marketing juridique qu’elle propose en ligne aux entreprises, via sa plate forme ; et ...

Sidi Achour Motos Pièces lance un service de livraison et des remises sur l’ensemble de sa gamme

Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d'équipements et de pièces motos homologuées en Algérie, annonce ce lundi , le lancement d' un service de livraison à domicile vers 45 wilayas, ainsi que des remises attractives pour tout achat regroupé sur l'ensemble de sa gamme. Toujours dans l'optique de mieux servir sa clientèle, et en tenant compte de la crise sanitaire sans précédent liée à la maladie du Covid-19, Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d'équipements et de pièces moto de renommée internationale, lance un service de livraison vers 45 wilayas. Ainsi tous les clients, amateurs et professionnels du deux roues, peuvent passer leurs commandes par téléphone , ou en envoyant un message depuis les réseaux sociaux (INSTAGRAM & FACEBOOK)*. Après la validation de la commande, le client procédera au paiement par le biais d'un virement bancaire, à l'issue duquel sa marchandise sera livrée dans les meilleurs délais, entre 1 et 5 jours selon la destination.