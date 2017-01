Sommet international de Thermprocess le 27 et 28 juin à Düsseldorf : Tout le monde de la métallurgie et de l’industrie automobile en débat

Programme de haute qualité pour les acteurs de l’industrie automobile, de l’aéronautique et des métaux La technologie des procédés thermiques n’est pas seulement essentielle pour un grand nombre des principaux secteurs de l’industrie – elle est plus que simple : elle joue un rôle crucial dans la détermination des propriétés de chaque produit et de toutes les opérations de fabrication industrielle. C’est le cas notamment des industries de l’automobile et de l’aéronautique, des industries du verre, de la céramique et du ciment, de la production et de la transformation des métaux, ainsi que du secteur chimique et pétrochimique. Un certain nombre de défis mondiaux doivent être abordés en même temps: les conditions économiques et politiques générales dans le monde, la protection du climat, l’empreinte carbone, l’énergie et l’efficacité des ressources – pour n’en citer que les plus importantes. Friedrich-Georg Kehrer, Responsable mondial du portefeuille, Metals and Flow Technologies chez Messe Düsseldorf, souligne : «C’est précisément ce que l’ITPS consacre à deux jours, offrant à l’industrie des procédés thermiques et à ses parties prenantes un programme personnalisé. Comme c’était déjà le cas lors de la première édition en 2013 et des événements ultérieurs en Inde en 2014 et aux États-Unis l’année dernière, nous nous attendons à nouveau à ce que les décideurs de haut niveau soient parmi les visiteurs. Et le programme est impressionnant. Le matin de la première journée commencera avec des conférenciers de haut niveau tels que le Professeur Ernst Ulrich von Weizsäcker (Président du Club de Rome), le Dr Paul Rübig (Membre du Parlement européen), le Dr Christian Kastrop (Directeur des Études politiques Direction de l’Economie de l’OCDE) ou Eugen Weinberg (Commerzbank), tandis que les contributions de l’après-midi – avec la devise «Innovation, numérisation, nouveaux modèles d’affaires» – promettent aussi d’être extrêmement intéressantes. Le Professeur Aldo Ofenheimer (directeur du développement commercial, véhicule virtuel) commencera par un discours d’ouverture intitulé «Les développements perturbateurs dans l’industrie de la mobilité et leurs implications pour la production». Virtual Vehicle est un institut de recherche international basé à Graz, en Autriche, et vise à développer des voitures et des trains sûrs, respectueux de l’environnement et abordables. Il sera suivi par Dr.-Ing. Gunther Kegel (PDG Pepperl + Fuchs) et le Dr Richard Mark Soley (Consortium industriel d’Internet). Les deux présentations porteront sur l’Internet et l’impact de la numérisation sur l’industrie, ainsi que sur les possibilités offertes à l’industrie par ce secteur. «L’Internet n’a pas tout changé – la communauté industrielle continue de refuser d’appliquer les technologies Internet» – cette déclaration provocatrice est faite par Soley.