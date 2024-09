Industrie automobile: Ferrovial produira IVECO en Algérie

L’Algérie franchit une étape stratégique dans son processus d’industrialisation du secteur automobile utilitaires et poids lourds . Après la reprise de l’usine Kia par Imetal , elle confie le projet d’usine de fabrication et d’assemblage de véhicules utilitaires de la marque italienne IVECO à la société algérienne Ferrovial. ainsi Ferrovial parachèvera le projet d’usine Iveco en Algérie et produira la gamme de Bus.

Ferrovial a repris le projet de l’usine de fabrication et d’assemblage de véhicules IVECO, initialement lancé par Ival en 2014, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil des participations de l’Etat (CPE) et des décisions de la justice pour la récupération du patrimoine de l’Etat, selon les détails fournis par le services de la wilaya. Le Wali de Bouira, M. Abdelkrim Laâmouri, a officiellement remis le projet de l’usine de Sidi Khaled à Ferrovial lors d’une cérémonie tenue le 31 août dans la zone industrielle d’Oued El-Berdi. Cet investissement stratégique marque le début d’une nouvelle ère pour la production industrielle locale, visant à renforcer les capacités nationales de production et à réduire la dépendance aux importations.

Ce projet revêt une importance « particulière », selon les responsables en charge de la réalisation, qui comptent le relancer et le mettre en exploitation prochainement Une fois opérationnelle, cette usine pourra générer jusqu’à 750 postes d’emploi directs et 1200 autres postes indirects, selon les détails recueillis lors de cette visite.

Cette usine est en cours de construction sur une assiette foncière de 100.000 m2. Elle devrait produire 4.000 véhicules, dont des bus urbains et suburbains dans une première étape. Elle comptera 8 chaines de production équipées d’une technologie de pointe, selon les réalisateurs du projet.