L’European Automotive EXPO l’évènement phare de la serrurerie

Le salon des solutions de diagnostic dans le secteur automobile, l’European Automotive EXPO (L’EAE )se tiendra à Chioggia, en Vénétie , et réunira les principales entreprises de toute l’Europe et du monde. Magicmotorsport v sa participation à la première édition de L’EAE et promet des promotions exclusives réservés uniquement au visteurs du Salon

Réunissant les meilleures entreprises de l’automobile et de la serrurerie en Europe , l’European Automotive EXPO crée l’évènement à la rentrée sociale et offre à tous les participants l’opportunité de s’grandir ensemble, selon l’organisateur .L’événement EAE se tiendra à Chioggia, en Italie, et réunira les principales sociétés de diagnostic automobile et de serrurerie de toute l’Europe et du monde, du 3 au 5 septembre Il sera question de présenter des solutions innovantes et efficaces, les entreprises du secteur qui de plus en plus deviendront extrêmement utiles aux professionnels et aux passionnés pour améliorer leur travail, tout en échangeant leurs expériences et leurs connaissances à l’EAE. L’équipe EAE souhaite la bienvenue aux exposants et visiteurs du monde entier pour la première édition de l’European Automotive EXPO en septembre. Pendant le salon, il sera également possible de participer à des sessions de formation spéciales , tous les jours de 14h00 à 16h00 précise la news letter de Magicmotorspotrt