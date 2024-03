En perspective d’une reprises, RAP prospecte de nouveaux sous -traitants

Renault Algérie Production (RAP) a récemment renforcé ses liens stratégiques avec les acteurs de la sous-traitance locale. Remi Houillons , Directeur Général de Renault Algérie Production EPE SpA en compagnie de Hichem By directeur de Renault Algérie Production EPE SpA se sont entretenu avec des sous-traitants. Le directeur de Renault Production, annonçant sur LinkedIn, a partagé sa visite, accompagné des représentants des services Achats de Renault Algérie, dans la région d'Oued Soufi le 21 février. Ils ont exploré les ateliers de deux fournisseurs renommés : SARL AJ-ABG, spécialisée dans le verre automobile, et Crown Peinture, représentant la marque YATU. De plus, le salon Equip Auto à Alger, du 26 au 29 février, a offert l'opportunité de rencontrer des acteurs clés de l'après-vente et de la maintenance automobile, ouvrant la voie à de futures collaborations prometteuses. une collaboration avec plusieurs sous-traitants locaux est déjà opérationnel à travers le réseau Motrio, d'autre de l'ordre d'une trentaine a été annoncé lors d'un point de presse sur Equip Auto