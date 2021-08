Bentley Continental GT Speed se dote d’un frein en céramique de carbone

Le coupé et le cabriolet Continental GT Speed ​​ se dote de nouveaux freins de 440 mm de diamètre sont les plus gros de toutes les voitures au monde annonce le communiqué de performance comms. il affiche selon le document enexrgue de la résistance exceptionnelle à la décoloration, n’augmentant que de 1,1 mètre, à seulement 61,1 mètres après dix arrêts consécutifs à partir de 80 mph Contrôle de stabilité électronique sélectionnable permettant la liberté du conducteur

« Les plus gros freins de voiture au monde »

Le nouveau système de freinage en céramique de carbone comprend des disques avant de 440 mm de diamètre combinés à de nouveaux étriers avant à dix pistons, ce qui en fait non seulement le plus gros frein jamais monté sur une Bentley, mais aussi le plus gros frein de voiture au monde. Cette dernière génération de disque en carbone-céramique a été spécialement formulée pour offrir des performances de freinage de pointe avec un matériau de friction de frein sans cuivre pour un impact environnemental réduit.

Le frein en céramique a été largement testé dans le monde entier, y compris. Lors de tests objectifs, le frein en céramique s’est avéré exceptionnellement résistant à la décoloration – après dix années consécutives de 80 mph, la distance d’arrêt n’a augmenté que de 1,1 mètre, à seulement 61,1 mètres.

Contrôle électronique de stabilité variable

Le système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) permet au conducteur de bénéficier d’un niveau de liberté encore plus grand avant que les systèmes de sécurité de la GT Speed ​​n’interviennent pour corriger d’éventuelles anomalies. En mode dynamique, le système ESC étend la liberté du conducteur, permettant au pilote expérimenté de définir et de modifier la position de virage de la voiture à sa discrétion. Afin d’optimiser l’expérience du conducteur, lorsque l’ESC s’éteint, l’adhérence mécanique et l’équilibre inhérent à la GT Speed ​​sont mis en avant.