L’Essa acceuillera le Pdg de Sovac autour de la thématique Défis et enjeux de l industrie automobile en Algérie

Pour bien clôturer le cycle des forum et autres débats, l école supérieure de management Essa qui participe au débats publics autour des questions d intérêt, pour l édition prochaine elle accueillera le 19 décembre M.Mourad Oulmi, Président Directeur Général de SOVAC, concessionnaire du groupe des marques vw en Algérie pour une rencontre , autour de l'industrie automobile en Algérie, intitulé "Défis et enjeux de l industrie automobile en Algérie ", un titre quelques peu trop générique mais, mérite d'enrechir le débat ne serait ce que cette vision entreprise par chaque acteur industriel admis dans ce pôle en construction.pour en savoir plus sur le devenir à moyens terme du groupe allemand en Algérie, nous y reviendrons sur les déclarations du patron de sovac.