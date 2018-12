Produit Financier islamique pour booster les ventes: TASHIL marque le retour du crédit automobile en Algérie

Comptoir de la patience lance son offre inédite de vente de véhicules neufs par facilité ‘TASHIL, il s’agit d’une offre de crédit avec 0% d’intérêts, conformément aux préceptes de la Chariâ, Un service d’assurance et de dépannage accompagnant le client tout au long de son engageme, Destinée à tout employé justifiant d’un salaire mensuel fixe supérieur à 30 000 d.a. Ce type de financement ne doit pas dépassée les 60 mois, et le montant des mensualités est plafonné à 30% du revenu mensuel fixe du client.

EURL Comptoir de la patience, une jeune entreprise qui se lance dans l’accompagnement en termes de services de financements et d’aide à l’acquisition de biens par facilité de paiement, propose l’offre inédite ‘TASHIL’. Ce service offrant la possibilité d’acquisition de véhicules neufs par échéancier, conformément aux préceptes de la Chariâ, est destiné à tous les employés justifiant d’un salaire mensuel fixe supérieur à 30 000 d.a, et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Selon le communiqué en date du 25 novembre de cet organisme financier , l’idée de ce concept a émergé suite à une étude de marché, statistique et comparative, sur les offres de crédits à la consommation, notamment celles liées aux crédits automobiles, proposées par les banques classiques et islamiques. A l’issue de cette étude, nous avons pu avoir une vue d’ensemble, sur la base de laquelle, nous nous sommes engagés afin de concevoir cette offre qui répond honnêtement et soigneusement aux attentes du consommateur algérien. En effet, EURL Comptoir De La Patience, lance, une offre très flexible et beaucoup moins couteuses, respectant les principe de la loi islamique, destinée à tous les employés ayant un salaire mensuel fixe supérieur à 30 000 d.a, pour un apport initial qui peut aller de 50% à 70% du montant du véhicule. Par ailleurs, et conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la souscription à ce type de financement ne doit pas dépassée les 60 mois, et le montant des mensualités est plafonné à 30% du revenu mensuel fixe du client.

L’offre ‘TASHIL’, propose ainsi un large choix de véhicules avec un accompagnement tout au long de l’engagement du client. Pour cette première phase, Comptoir de la patience, propose toute la gamme touristique commercialisée par KIA Al Djazair, à savoir les Kia Picanto, RIO, Cerato et Sportage, toutes finitions confondues. Ces modèles sont proposés à des prix étudiés, sur la base des tarifs affichés chez le concessionnaire, sous forme de pack comprenant une année d’assurance tous risques avec assistance dépannage automobile, 10 bons de carburant et une première vidange offerte, ainsi que votre plaque d’immatriculation.

Pour ce faire, EURL Comptoir De La Patience exige un contrat primaire avec la tutelle des salariés, et ce, afin de garantir un service irréprochable assurant les intérêts de l’entreprise et ceux du client.

Toute personne intéressée par l’offre ‘TASHIL’, est appelée à présenter une demande accompagnée d’un dossier administratif. À l’issue de l’étude du dossier du client et sa validation, il sera appelé au versement du premier apport afin de récupérer son véhicule, dans un délai qui ne dépassera pas les 30 jours. Pour un délai d’attente réduit, un traitement accéléré du dossier, et une livraison du véhicule à domicile, le client peut opter pour une des formules ; Premium ou Gold.

Il y a lieu de préciser que tous les véhicules proposés par EURL Comptoir De La Patience sont garantis 5 ans ou 100 000 km par le constructeur.