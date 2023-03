Installation de 1000 points de recharges pour véhicules électriques en 2023

Un objectif annoncé par Mohamed Arkab , ministre des Energies et des Mines dans un communiqué lors de sa rencontre avec l'ensemble des directeurs généraux de Sontrach, Sonelgaz, Naftal, les responsables régionaux et autres agence de régulation ce mardi 21 février. Avant cette déclaration tant attendue , qui cadre avec l'objectif de reprise de l'activité automobile ( distribution et fabrication), l'Algérie s'est fixée objectif de diversifier son offre en automobile consolidée entre celle du thermique et l'électrique actée à travers le nouveau cahier des charge et autre mesures douanières incitatives (abaissements des tarifs). Du coté de Sonelgaz à travers son porte parole , Khalil Hadna a déclaré sur radio Sétif , que 200 à 300 points de recharge seront installés installés prochainement sur l'autoroute et puis puis sur les grandes routes à travers le pays en réponse à la demande croissante des citoyens. il précise, que ces bornes de recharge sont aux normes internationales ; permettant aune autonomie de parcourir jusqu'à 300 km.