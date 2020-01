Suez a choisi vendredi 31 janvier son nouveau président. Philippe Varin doit succéder à Jean-Louis Chaussade à la tête du groupe de gestion des eaux et des déchets. L'assemblée générale de Suez votera en mai pour valider ou non cette décision. Le mystère régnait sur l’identité du successeur de […] Lire l'article

7 000 Peugeot 208 exportées depuis kénitra en 2019

Actualités, Industrie, Infos constructeurs, Salons 181 vues 0 A peine inaugurée, en grande pompe , en juin 2019 , l’usine Psa au Maroc , 9e implantations industrielle dans la zone Afrique-Moyen Orient, du groupe dirigé par Carlos Tavares , a pu déjà exporté 7 000 unité durant les 4 dernier mois de 2019. Un exploit annoncé par médias 24 qui s’appuie sur les données du constructeurs. Pour rappel l’usine de Peugeot de Kénitra(Maroc), est dédiée aux petites voitures telles que la Peugeot 208 de dernière génération, avec une production de véhicules du segment B et C, tous bâtis sur la même plateforme. L’objectif du site est de produire 100.000 véhicules par an,dont 90% est destinée à l’exportation principalement vers les marchés africains, Moyen-Orient et la Turquie, selon la presse marocaine.