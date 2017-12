Les batterie lithium-ion rapporterait 18,78M€ à Panasonic en 2022

Toyota Motor et Panasonic ont annoncé mercredi envisager le développement conjoint de batteries pour des véhicules électriques (VE), un partenariat qui pourrait aider Panasonic à accroître son avance sur le marché des batteries lithium-ion. Pour rappel, Panasonic fabrique déjà des batteries pour Toyota pour ses véhicules hybrides à essence et hybrides électriques. Il est également le fournisseur de batterie pour le nouveau constructeur de véhicule électrique Tesla. Le plan de développement des batterie en lithium rapporterait à Panasonic 18,78 milliards d'euro d'ici 2022 rapporte l'usine nouvelle qui fait référence à Reuters Tokyo.