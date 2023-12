Equip auto 2024: 2000m2 de surface d‘exposition réservés par les fournisseurs chinois

EQUIP AUTO, Evenements, Salons 229 vues 0 la 17ème édition du salon EQUIP AUTO Algeria qui se tiendra du 4 au 7 mars 2024 , au palais des expositions , Safex affiche déjà complet , à 4mois avant sa tenue, même si certains distributeurs locaux incontournables du salon n ‘ont pas encore confirmé leur participation “, nous a confié Nabil Boumesrag, directeur général de Promo Salon rencontré à la journée de mission commerciale égyptienne, export food & packaging qui s ‘est déroulée les 21et 22 novembre à Alger.

Equip auto Algeria, pour rappel est le rendez-vous maghrébin incontournable pour le doing business de l After market et de tous services aux véhicules ,Il accueille annuellement près de 200 exposants venant de plusieurs pays. L ‘édition 2024 verra l‘arrivée en force des fournisseurs chinois ou un pavillon chine occupera une surface de 2000m2 , qui accueillera 150 entreprises, un engouement des entreprises chinoises, sur ce rendez-vous annuel de l ‘après ventes s ‘explique par l’ ouverture du marché automobile aux marques chinoises , et la nécessité de les accompagner, à tenu à nous préciserNabil Boumezrag,