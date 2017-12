Bougies allumage : Champion démontre sa longueur d’avance technologique

Le 8 décembre dernier Federal-Mogul a dévoilé ses dernières évolutions technologiques de fabrication des bougies en céramique permettant d’atteindre des pressions importante des nouveaux moteurs dowsizing. Les bougies fabriquées à Chazelles sur Lyon peuvent pousser plus loin leur processus de combustions pour de meilleure performance moteur.

Il a été annoncé, en ce jour, que la marque champion couvre 95% du parc européen grâce à une large gamme et technologie de chaque gamme de bougie et dizaine de milliers de références.

La gamme se décline en famille de produit interchangeable soit à 20 000 km,

40 000 km, 60 000 km, pour les entrés de gamme. Ses bougies sont baptisés respectivement selon la technologie « Copper », « double Copper » et « Premium Double Copper NI125 ». Sur le segment des 60 000 km, des bougies dont les électrodes sont rempli au centre de l’électrode par Platinium, sont aussi proposées. Sur le haut de gamme pour les bougies qui se changent à partir de 100 000 et voir 120 000 km Champion propose des « Double Platinium » au centre de l’électrode et celle de masse et idem pour celles dotées de « l’Iradium ».

Champion multiplie ses efforts à répondre à une demande des constructeurs comme celle du marche de l’Aftermarket. Pour ces derniers, il lance la gamme intitulée Eon titanium, une nouvelle gamme qui débarque en cette fin d’année 2017 et se généralisera en 2018. A elle seule, elle se décline en 18 000 référence, selon les type de moteur et constructeurs.

Le future est déjà travaillé aujourd’hui, chez champion qui repousse les limite de combustion, des innovation sont en cours à savoir deux bougies nouvelle apparaitrons au porte folio dans un court avenir a savoir la Multi électrode de masse au copper et la Ribbed Core NOSE doté de technologie premium.

Bougies Champion en première monte chez l’ensemble des constructeurs allemands

Sur le segment dit, OE, les bougies d’allumage et préchauffage de Champion sont montées en première monte par les marques, Renault, Dacia, Smart, Vw, Psa, Fiat group et sur les différents moteurs d’Audi A3 et TT, et notamment sur les moteurs 2,5 TFSI, V8 TfSI (A6, A8, A7,…. ), GM, Bmw group, Ford, Gm, Nissan,Toyota, Citröen. Sur certaine gamme tel les 150 SKUs, champion couvre 95% de parc automobile européen.