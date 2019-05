Le parlement UE contraint les constructeurs de PL et VU à une nouvelle réduction de 30% des émissions CO2

Le Parlement européen a voté loi contraignante à une nouvelle baisse des émissions du dioxyde de carbone pour les futurs camions de 15 % en 2025.

La toute première législation de l’Union européenne (UE) relative à la réduction des taux émissions de carbone de a été adoptée jeudi 18 avril, pour freiner l’augmentation des émissions polluantes dues au transport routier.

Les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds (camions, autobus et autocars) représentent environ 6 % des émissions totales de CO2 dans l’UE

Le texte adopté par une écrasante majorité, prévoit de contraindre les futures PL, VU, bus et autocars à réduire leur émissions de CO2 de 15% à 2025 et de 30 % d’ici 2030, comparé à ceux produits en 2019.