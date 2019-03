Industrie automobile tchèque :premier producteur automobile d’Europe centrale et de l’est

Avec plus 1, 4 millions de véhicules produit en 2017 la république tchèque se positionne 5e producteur européen a annoncé mme AlenaStojdlva lors d’une communication à la matinale Equip auto 2019 « industry day at equip auto 2019″ le lundi 11 Mars , la conférencière dans son exposé à noté le poids d’ une industrie automobile dans une economie d’un pays comme l’ont attésté ses planches statistque à l’appuie.en effet , la thechoslovaquie est un pays certe de tradition automobile mais le vrai essort de cette industrie est quand la marque skoda est devenu marque internationale suite à son rachat par le premier groupe mondial de l’automobile. sokoda a benificié de ce rang pour devenir premier producteur automobile d’Europe centrale et de l’est, et a généré 150 000 150 000 emploies, et plus que cela de la plue value finaciere puisque elle représente 20 % de la production tchèque et des exportations tchèques. Il n’a y pas que Skoda qui produit en république tchèque, tous les constructeurs sont installé de la Skoda Auto à TPCA, Hyundai, Iveco, SOR, Avia, Tatra qui ototalise o 1 411 330 de véhicules produits (dont 99,5% d’automobiles) en 2017, ce qui correspond à 6,4% de la production européenne . evidement il s’agit d’une industrie qui a permis le dévellopmente développement de plus de 900 sous-traitants de l’automobile en RT dont 56 des meilleurs mondiaux à savoir Bosch, Siemens, Valeo, Faurecia, Continental, Hella, Saint-Gobain, Magna, TRW, Aisan, Schott… Pour rappel la maque Skoda est montée en Algérie par Sovac