Le Ramadan chez Volkswagen Algérie : des séries Memphis au menu des Polo et Golf

Fiche technique serie-limitee Memphis

Sovac vient de lancer sa compagne à la veille du mois sacré et saisi cette occasion pour annoncer des séries sur les deux modèles phare de la marque allemande vw à savoir la Polo et la Golf. Cette offre dite alléchante spéciale Ramadan intitulée Memphis, comme, la ville portuaire situé au bord du Mississipi, connu pour les débordement de son fleuve, ceux qui rime bien avec nos excès de consommation durant le mois sacré. Pourquoi le choix de d’intituler une série Memphis notamment sur les modèles phares réponse est dans le communiqué diffusé par Sovac à savoir que les deux nouvelles versions sont conçues pour relever les défis du monde moderne et pour cela elles se dotent des caractéristiques de sécurité avancées comme le contrôle éle! ctronique de stabilisation ESPT avec ABS, ASR, EDS & MSR, les Airbags conducteur et passagers,Airbags de tète passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l’avant, tandis que le régulateur et limiteur de vitesse pour faciliter les longs trajets.

Mais ce ne sont pas seulement les fonctions de sécurité avancées qui font de la nouvelle Polo Memphis ola voiture parfaite pour les aventures quotidiennes, précise t-on plus loin, d’autres dotations sont aussi pourvues dans cette série, à noter, la connectivité pratique pour vous donner une navigation et divertissement au bout des doigts des smartphones et les appels audio. Il rappelle également la capacité de coffre impressionnante de 351 litres.

La polo Memphis est animée par un bloc moteur 1.6 essence développant une puissance de 90 CV, associé à une boite de vitesses manuelle à cinq rapports. Elle est proposée au prix de 2 399 000 DZA.

En revanche pour la Golf Memphis se veut selon le concessionnaire, la meilleur offre du mois sacré. Il lui fixe une mission de dynamiser l’entrée de gamme en proposant un excellent rapport qualité prix.

La Golf Memphis se distingue par de nouveaux équipements en plus par rapport à la Golf Start (entrée de gamme). Elle se dote en plus d’un toit ouvrant panoramique, des vitres latérales arrières assombries ainsi que de stickers latéraux « Memphis » pour apporter plus d’esthétique. Elle s’affiche à 3 249 000 dzd , un prix fixé juste pour le mois de Ramadan note le communiqué.