Care offre une tribune à la présidente de l’ Upiam : Contrat industriel et filière déjà au menu

Dans le cadre de la mise en place de la filière automobile, plusieurs organismes comme les bourses de sous-traitances industrielle (BSTP) et L’Union Nationale Professionnelle de L’Industrie Automobile et Mécanique( l’Upiam )s’activent pour accompagner la politique engagée par le gouvernement , en appuie au développement de l’intégration locale soit par de nouveaux investissements ou mise à niveau du réseau de Pme de sous-traitant existant qui a gravité autour de l’ancien société industrielle SNVI et la société de production de Poids lourds Sappl Mercedes Benz. A noter, Latifa TURKI LIOT, présidente L’Union Nationale Professionnelle de L’Industrie Automobile et Mécanique, depuis 2017, était mercredi 28novembre , l’ invitée au débat de la matinale du Cercle et de réflexion Care , pour développer à une assistance triée au volet composée de personnalités du corps diplomatique, de OG, des porteurs d’affaires et autres experts , auxquels, elle avait exposé les actions entreprises par son organisation , depuis qu’elle a été élue en 2017 , afin de mettre son expertise dans le domaine de l’engineering des affaires pour booster notamment le dossier de la sous-traitance industrielle mécanique, en qualité d’ intermédiaire entre pouvoirs publics, donneurs et receveurs d’ordre.

Le think thank Care participe au débat public et offre ainsi une tribune à la nouvelle présidente de l ‘Upiam iconviée à répondre du moins aux attentes clé et surtout éclaircir la lanterne d’ éventuel nouveaux investisseurs ou même industriel en attente de passer au rang 1, sur le comment , les pouvoirs publics organise ce business de « l’ intégration locale, » une « demande légitime » estime la communicante qui peut à terme constituer un business modèle de croissance industrielle en Algérie.

L ‘invite est aussi conviée à répondre à un panel de questions modéré par l ‘Avocat VP Hind Benmiloud , à savoir d’ abord , Qu’est-ce qu’on entend par une « Intégration Locale » ; « Part Locale » , en effet, il y a lieu de retenir de cette communication didactique articulée autour de trois point , la filière automobile, contrat industriel pour ceux engagés avec les étranger en JV ou autre partenariat et enfin contrat de filière, ce dernier point a constitué une des priorités sur laquelle a fortement travaillé l’Upiam. Il a fait objet, précise t elle à l’assistance, de la 2ème édition des assises de l’Industrie Automobile et Véhicules organisées par l’UPIAM qui s’est tenu à Sétif le 26 Novembre 2018.

Care a offert sa tribune à l ‘Upiam pour promouvoir l’option portée par cette organisation professionnelle , qui probablement jouera un rôle clé dans le développement de l’intégration locale sur du moins des filières prioritaires , mais , pour se faire , il faudra selon Latifa TURKI, créer des comités de filières mixtes composé de groupe de travail pluriannuel , qui ne seront pas forcément exclusivement de haut fonctionnaires du ministère de l industrie mais devrait intégrer des membres de l’UPIAM et autres experts œuvrant dans le secteur d’activité, des représentants des donneurs d’ordres”, indique t -elle .

Avant de détailler , elle est revenue sur l’organisation mondial de la filière automobile et de la relation très hiérarchisée régissant le constructeurs en sa qualité de donneurs d’ordre et des équipementiers en qualité de sous-traitants, qui constitue cette écosystème de la filière automobile globalisée mue dans un environnement des plus compétitif ; et surfe sur un état des lieux du cas ou du devenir de cette filières industrie automobile en Algérie, depuis la société nationale des véhicules industriels qui avait construit autour d’ elle tout un écosystème de sous-traitants , en passant par Sappl ( complexe Mercedes avec l’armée ) , à Renault production et ensuite tous les autres concessionnaires automobile contraint par le cahier des charges d ‘investir dans l ‘assemblages des véhicules, mais aussi, engagés dans un processus d ‘intégration.

Comment parvenir à développer cette intégration?. La réponse selon le prisme de l’ Upiam est d’aller vers un contrat de filière, portant sur plusieurs clauses entre autres les plus importantes ,c ’est définir les filières prioritaires à investir et surtout créer une banque de projets , et là , elle met en avant le rôle du dialogue permanent avec les pouvoirs publics à fin de définir une vision claire de ce qui est la partie locale à intégrer. Mais, apriori, la priorité de la filière plasturgie et Caoutchouc s’imposera au regard de la matière plastique utilisée à hauteur de plus de 30% dans l’industrie automobile en 2018, contre seulement 17% en 2011 a mis en exergue la communicante dans ses planches.

En attendant , il faudra que les constructeurs qui disposent de 4ou 5 ans voire plus pour développer cet ecosystème de sous-traitant, imposé par l’arsenale juridique qui l’oblige à atteindre un taux de 40% d’intégration locale mais soutenu par l’article 110 de lfc 2017, pour la partie avantage financier. Le challenge, des Pme existantes ou nouvel investissement est de pouvoir faire partie du panel, qui rappelons-le est exclusivement réservé au domaine du constructeur , d’agréer ou pas dans son rang un sous-traitant, ensuite penser le contrat industriel.