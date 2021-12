L’Assureur Axa se repositionne sur le marché automobile avec AutoFlex

En effet, payer son assurance mensuellement automobile est désormais possible chez Axa assurance qui vient de lancer un nouveau produit d'assurance Autoflex qui fera surement grincer ces concurrents. cette nouvelle offre qui est limité à 10 mois , permet désormais au souscripteur détenteur d'un compte postal ou bancaire d'optimiser votre budget en vous offrant la possibilité de payer par tranche pendant la durée indiquée. Un coup de marketing qui coïncide avec une éventuelle reprise du marché des importations automobile dès le premier trimestre 2022 , selon les différentes déclarations et reposition des concessionnaires qui commencent déjà à installer de nouvelles enseignes flambant neuf dans les showroom. Pour rappel AXA Algérie, est une société mixte détenue à hauteur de 49% par AXA , 15% par la banque BEA et 36% par le fond d'investissement FNI.