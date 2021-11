Stellantis détrône vw en européen

Actualités, Marché, Tendances 88 vues 0 Durement affecté par la pénurie de semi-conducteurs au cours du mois d’octobre, le constructeur allemand Volkswagen a pour la première fois vendu moins de voitures neuves particulières en Europe que le groupe Stellantis, annonce en exergue l’usine auto. Malgré une importante chute des ventes, Stellantis a pu accéder au trône des meilleures vente sur un marché déjà en recul engendré par la crise des semi conducteurs, qui a obligé les constructeurs à réduire les cadences de productions . Seules 798 693 immatriculations ont été enregistrées au sein de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l’Association européenne de libre-échange.soit 29,3% de moins que lors du mois d’octobre 2020 et 34,3% de moins qu’en octobre 2019, avant l’apparition de l’épidémie de Covid-19.