Iveco Good Deal: des rabais sur l’ensemble de la gamme pour les interventions vidange et filtration

En dépit de la crise sanitaire mondiale, qu’il y a lieu de faire rappeler tant que la pandémie n’est pas totalement covid-19 qui a contraint toute la logistique et transport à l’arrêt à l’exception du transport routier qui assure le service à l’agroalimentaire touché à moindre mal, par rapport , au transport maritime et aérien . Iveco , maintient son activité après vente ainsi que le forcing en terme de communication. Malgré les péripéties que traverse cette entreprise sans son capitaine , les employés continuent à activer et assurer le service après ventes et font même des promotions pour garder confiance auprès de ses nombreux clients auxquels , ils font des rabais pour les faire revenir via ses garages. A noter selon son dernier communiqué en date, il est prévu une compagne de promotion sur les vidanges et filtrations qui a débuté le 15 juin et valable jusqu’au 15 septembre 2020.

l est proposé une série d’avantage à savoir, le scanner Gratuit , le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air , la Vérification : Liquide de freins, liquide de refroidissement, huile de direction , le Diagnostic de 10 points de contrôle , de l’ Huile d’origine préconisée par IVECO. Des forfaits remisé sur l’ensemble des gammes suivant le tableau affiché entre l’ancien et le nouveau tarifs comme indiqué comme suit.

La révision pour le Leoncino à 7 400 DA HT au lieu de 8 650 DA HT . Sur la gamme Daily, l’ancien prix était de 13 100 DA HT contre 10 300 DA HT. La gamme moyenne est aussi remisée, à noter que la vidange et la filtration se faisait sur la gamme Eurocargo à 13 800 DA HT contre 12 300 DA HT proposée . Soit une remise de 1 500DA.

Le rabais est plus conséquent sur la gamme tracteur routière Stralis et gamme chantier Trakker à savoir que les anciens prix sont dans l’ordre décroissant les interventions de vidange set de filtrations sur le Stralis s’affichait au prix de 31 000 DA HT a le nouveau prix est ramené à 26 800 DA HT . Les réparations sur Trakker s’affiche 28 800 DA HT contre 33 000 DA HT.