3,5 millions de véhicules Peugeot-Citroen vendus dans le monde en 2019

Des chiffres qui conforte le positionnement des marques et futures développement sur tous les marchés. Dans un communiqué, le groupe annonce dès l’exergue sa solide position en Europe avec 16.8% du marché et de la profitabilité de son business et ses ambitions de devenir acteur majeur de la mobilité électrifiée. Une progression qui repose sur des gammes, hybride et électriques dont 10 nouveaux modèles à lancer d’ici 2025.

Ventes en hausse pour les VUL

Le Groupe PSA propose depuis toujours des produits best in class répondant à tous les besoins de ses clients. En 2019, le Groupe a vendu 765 000 véhicules (554 000 VUL et 211 000 dérivés VP). Il consolide ainsi sa position en Europe, où sa part de marché atteint 25,1 %, grâce notamment au renouvellement réussi de ses fourgonnettes et fourgons compacts au cours des trois dernières années.

Une version entièrement électrique des Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro sera disponible dès 2020 et toute la gamme VUL (ainsi que les équivalents véhicules particuliers) sera électrifiée d’ici 2021.

Le Groupe se développe à un rythme soutenu en Amérique latine, où il a lancé une gamme complète de produits et de services VUL, ainsi qu’en Eurasie, avec les modèles de fourgons compacts de Peugeot, Citroën et Opel.

Europe : concentré sur la performance

Appliquant une stricte discipline pour atteindre ses objectifs en matière d’émissions de CO 2 , le Groupe est parvenu à maintenir sa position avec une part de marché à 16,8 % sur un marché en légère hausse (+1,3 %). Le Groupe progresse sur les principaux marchés, notamment en Italie (+0,5 point) et en Espagne (+0,2 point), est resté stable en France et au Royaume-Uni, et a légèrement reculé en Allemagne (-0,6 point).

2019 est une année de consolidation pour Peugeot. La marque a entièrement renouvelé son offre sur le segment B pour soutenir sa croissance en 2020. La nouvelle gamme électrifiée, portée par les Peugeot e-208 et e-2008 ainsi que par les versions hybride rechargeable des Peugeot 3008 Hybrid et 508 Hybrid (berline et SW), est disponible pour nos clients B2B et B2C, et affiche des émissions de CO 2 parmi les plus faibles du marché.

Citroën a connu la plus forte croissance parmi les 12 marques les plus vendues en Europe et a vu sa part de marché augmenter sur les principaux pays. Sa performance est notamment portée par le SUV C5 Aircross, lancé en janvier 2019, qui sera disponible en version hybride rechargeable en 2020.

Les ventes de DS Automobiles ont fortement augmenté, surtout au second semestre (+56 %), tirées par le succès de la nouvelle gamme. En France, premier marché de la marque, DS 7 CROSSBACK et DS 3 CROSSBACK occupent des positions solides. La performance de la marque profite par ailleurs du développement du réseau exclusif DS, qui compte 356 points de vente à ce jour.

Opel/Vauxhall a concentré sa stratégie sur les canaux de vente et les segments rentables. Grâce à la mise en œuvre systématique de la « Core Model Strategy », Opel/Vauxhall a avancé vers la réalisation de ses objectifs ambitieux en matière d’émissions de CO 2 . Les SUV Grandland X et Crossland X ont connu une croissance remarquable de leurs ventes (+29 % et +28 % respectivement), tout comme les modèles VUL (+20 %).

Chine et Asie du Sud-Est : transformation en cours du business model

DPCA a fixé ses priorités dans son plan stratégique à horizon six ans, présenté en septembre dernier, reposant sur des ventes rentables, l’abaissement du point mort et l’augmentation progressive des volumes des marques Peugeot et Citroën. La marque DS reste pleinement engagée sur le marché chinois et finalise un nouveau plan stratégique. La vente des actions du Groupe PSA dans la coentreprise CAPSA s’inscrit dans ce cadre. L’année qui débute sera la première de l’offensive NEV du Groupe PSA en Chine, avec cinq modèles lancés et commercialisés dans le pays en 2020.

En ASEAN, le hub du Groupe en Malaisie, NAM, a démarré la production des Peugeot 3008 et 5008.

Amérique latine : recul des marchés

Les marchés ont fortement souffert de la conjoncture économique et politique en Argentine (-43 %) et au Chili (-11 %). Portées par le succès du nouveau SUV C4 Cactus et son offre en VUL, les ventes du Groupe PSA sont restées soutenues au Mexique (+13 %), au Brésil (+2 %) et sur les plus petits marchés (Colombie, Cuba, Équateur et Uruguay).

Inde – Pacifique : ventes en hausse au Japon

Les ventes ont progressé légèrement dans la région, en dépit de la chute des marchés. Le succès récurrent du Groupe au Japon se poursuit, avec des ventes en hausse de 20 %. En Inde, le Groupe PSA a démarré la production de boîtes de vitesses (usine de Hosur) avec son partenaire AVTEC Ltd (une société du groupe CK Birla). Le lancement du SUV C5 Aircross en 2020 est en bonne voie, et sera suivi en 2021 du lancement de nouveaux modèles disruptifs de Citroën, conçus localement.

Eurasie : retour de la marque Opel

Les ventes ont progressé dans la région au second semestre 2019, notamment en Ukraine et en Russie. Le Groupe progresse plus rapidement que le marché en Ukraine, grâce à ses quatre marques. Opel a renforcé sa présence sur le marché ukrainien en début d’année 2019, tandis que ma marque DS y a été lancée au second semestre.

Sur un marché Russe en recul de 2,3 %, les ventes VU du Groupe ont progressé avec Peugeot Traveller/Expert et Citroën SpaceTourer/Jumpy. Par ailleurs, le Groupe a récemment relancé la marque Opel en Russie, en commençant avec les modèles Zafira Life et Grandland X.