Tombée de rideau Equip auto: une belle plate forme de doing business clame une majorité des exposants

Une large couverture médiatique, des inconditionnels du salon Equip auto pour rappel qui a ouvert ses portes le 11Mars dans un contexte et clima délétère engendré par les événements qui ont secoué le pays, n ont pas empêcher le déroulement du salons dans de bonnes conditions. Beaucoup d'appréhension affichée aux premières heures d ouverture du salon mais à la grande surprise de tous , le salon à enregistrer une très bonne affluence de visiteurs de qualité à savoir les professionnels, distributeurs, garagistes, revendeurs et sous traitants , et sans compter les nouveaux venus. Equip auto qui a fermé ses portes cette fin d'après-midi,a été envahie par des visiteurs qui ont saisi l'occasion de cette dernière journée et repousser la clôture à une heure plus tardive . la 13 e édition a été marquée par une forte participation des fournisseurs chinois qui ont occupé plus de 10000 m2 de surface d 'exposition . A noter de nombreux exposants nouveaux en quête du marché aalgérien considéré comme le plus important de la région. On noterades premières participations sur Equip auto de AFC Industry, de Condor chemical(Italie) , MMS , de Ehk échappement, un sous traitant tunisien , pour ne citer que ceux-la.