Réducteurs de précision: Sumitomo propose des solutions d’entraînement pour toutes les industries

Sumitomo propose des réducteurs de précision pour l’automatisation industrielle et la robotique

Notre monde serait très différent sans l’automatisation et les applications robotiques. Partout où il y a un besoin de déplacer quelque chose que ce soit mécaniquement, automatiquement ou par machine, il y a un besoin d’un entraînement. Des exigences de service différentes dictent qu’un variateur doit avoir un certain nombre de caractéristiques de performance pour répondre à l’application. Chez les spécialistes de l’entraînement, Sumitomo Drive Technologies, la gamme d’entraînements à engrenages de haute précision permet des solutions pour les plus petits espaces d’installation aux entraînements à couple élevé pour les grands systèmes. Les exigences peuvent cependant être particulièrement exigeantes et diverses dans le domaine de l’automatisation industrielle et de la robotique. Sumitomo propose des solutions pour chaque application avec ses unités d’entraînement à engrenages de précision polyvalentes (Fine Cyclo) à jeu nul.