Lamborghini annonce un investissement de 1,5 milliard d’euros pour la décarbonation des futurs modèles

Lamborghini présente sa feuille de route pour l’électrification, intitulée «Direzione Cor Tauri». La nouvelle direction a été présentée par le président et chef de la direction de Lamborghini, Stephan Winkelmann, lors de sa visite à Dubaï.

Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a présenté «Direzione Cor Tauri» ( Vers Cor Tauri ): une feuille de route pour la décarbonisation des futurs modèles Lamborghini et du site de Sant’Agata Bolognese basé sur une approche holistique à sa stratégie de durabilité environnementale. Tout au long du processus d’électrification du produit, Lamborghini se concentrera continuellement sur l’identification des technologies et des solutions qui garantissent des performances et une dynamique de conduite de haut niveau conformes à la tradition de la marque. En référence au logo choisi par le fondateur de la société Ferruccio Lamborghini en 1963, Cor Tauri est l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau et représente le mouvement de Lamborghini vers un avenir électrifié mais toujours fidèle au cœur et à l’âme de la marque » taureau ».