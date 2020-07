Légal doctrine, la nouvelle start up qui a été félicité par Ammar belhimer, ministre de la communication ,pour le service de veille marketing juridique qu’elle propose en ligne aux entreprises, via sa plate forme ; et ...

Nouvelles marques de pièces motos: JT Sprockets, DNA et HilfoFiltro chez SAMP

Sidi Achour Motos Pièces indique dans un communiqué ce lundi 13 juillet la disponibilité d'une nouvelle marque de kits chaine, à savoir 'JT Sprockets', première marque mondiale de pignons pour motos, offrant performances exceptionnelles et durée de vie très élevée grâce à sa technologie de pointe précise le dit document. Aussi, il propose les filtres à air DNA, en remplacement le filtre d'origine en après vente qui selon le communiqué , assure une filtration extrême pour un maximum de puissance, pour le plaisir d'une conduite sportive en apportant ainsi un gain important de performances . En outre, la marque des filtres 'Hiflo filtro', fait également son entrée dans la famille Sidi Achour Motos Pièces(SAMP) , le premier filtre à huile approuvé par le TÜV (Technischer Überwachungsverein)** au monde. Conçue selon des normes de qualité extrêmes, Hiflofiltro est la gamme complète de filtres à huile et de filtres à air pour motos, scooters, ATV et motomarines, offrant un niveau ultime de protection pour votre moteur.