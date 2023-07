Iris pneu sacré parmi les meilleurs exportateurs en 2022 par le président Tebboune

Pneumatique 234 vues 0 Iris pneu s’est distinguée à la 1ère édition de la Médaille d’honneur de l’exportation par 13 autres entreprises pour leur exploit à l’exports durant la période 2020-2022. Cette distinction est intervenue lors de la 1ère édition de la « Médaille d’honneur de l’exportation », tenue au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, et dont l’ouverture a été présidée par le Président Tebboune. Placée sous le thème « Engagement, réalisations et perspectives », cette édition vise à récompenser les meilleurs exportateurs des trois dernières années (2020-2022) et à faire connaître la nouvelle politique de l’Algérie en matière d’encouragement des exportations hors hydrocarbures. L’entreprise « IRIS », spécialisée dans la production de produits de pneumatique, a exporté durant la période de référence pour 45 millions USD vers 28 pays.L’entreprise qui emploie 3455 travailleurs, aspire à réaliser un chiffre d’affaires à l’export de 146 millions USD à l’horizon 2029. pour rappel , l’entreprise a exporté mÊme des pneus de première monte pour les taxis londoniens .