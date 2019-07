Résultats du groupe Psa au S1 2019 : l’Afrique et le Moyen Orient troisième marché

Malgré le déclin des marchés automobiles mondiaux au premier semestre 2019 le groupe Psa a réussi l'exploit de vendre 1,9 millions de véhicules dans le monde . un sursaut dû au développement de ses parts de marché dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique, déclare Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA. Le Moyen-Orient -et l'Afrique : empreinte industrielle opérationnelle, selon le communiqué qui nous y parvenu. La part de marché du Groupe PSA dans la région a augmenté sur ses principaux marchés: Maroc (+ 4,7 points), Égypte (+ 3,5 points), Algérie (+ 2,7 points) et Turquie (+ 0,5 pt). L'évolution des ventes est impactée par l'arrêt des activités en Iran, et le ralentissement du marché turc (-44,8%). Avec le démarrage de la production à l'usine de Kenitra au Maroc, le Groupe sera en mesure de produire des modèles répondant aux attentes des clients et servant ses ambitions commerciales dans la région.