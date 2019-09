Lancement : Porsche Taycan en première mondial le 4 spetembre

C'est dans deux jours que Porshe créera l'évènement en lançant la 1ère future sportive électrique . Il s'agit du lancement officiel de sa première voiture électrique baptisé » Taycan ». Le véhicule à quatre roues motrices délivre une puissance de 440 kW (autrement dit 600 chevaux), et il affiche une autonomie de 500 kilomètres. La batterie est composée de 400 cellules de 4 volts chacune, pour une densité de 270 Wh/kg. 15 minutes de charge permettra de rouler 400 kilomètres