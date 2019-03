Deux nouvelles finitions dans gamme Seat Leon

Sovac vient d’enrichir sa gamme Seat Leon de deux nouvelles finitions à savoir les Leon FR Beats et Leon Urban. Le modèle sportif le plus admiré par les jeunes clients de SEAT soutient l’auteur du communiqué de Sovac.

La Leon FR BEATS grâce à son « Sound System » et ses 10 Haut-parleurs ! Cette technologie de pointe qui permet d’avoir une qualité de son équilibrée, claire et supérieure donnera encore plus du plaisir à écouter de la musique à bord de sa Leon FR Beats. Le tout dans une ambiance exclusivement technologique grâce au digital cockpit, un système de téléphonie confort soit Bluetooth avec chargeur à induction, le démarrage sans clé « Keyless entry », l’aide au stationnement avant + arrière avec caméra de recul, ainsi qu’un frein à main électromécanique.

L’allure sportive de la Leon FR garde toute sa position, en affichant des Sièges sport FR en tissu, un Volant cuir multifonctions, un frein à main et levier de vitesse en cuir, un spolier arrière FR avec deux sorties chromée et des Par tours de vitres chromés.

Evidement le confort et la puissance ont un coût : Leon FR Beats est lancée au prix de 3 599 000 DA contre une Leon FR Urban qui affiche un prix de lancement

de 3 050 000 DA avec un avantage client de 200.000 DA.