Ival spa rend hommage aux journalistes à l’occasion de la journée de la liberté de presse

Comme à l'accoutumé, la société Ival Spa , présidé par Mohamed Bairi , vice président du FCE, se montre très dynamique sur le plan de la communication en organisant plusieurs évènements presse durant toute l'année pour mettre au fait le grand publique de ses activités, n'a pas manqué l'occasion de la journée de la liberté de la presse pour rendre hommage aux journalistes , qu'il sollicite assez souvent, en leur adressant un communiqué en cette journée du 22 Octobre en guise de remerciement pour le travail qu' ils accomplissent. Un message signé par Samir Ardjoune, directeur de la communication du groupe Ival, que nous remercions pour son attention.