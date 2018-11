ALGEST 2018 sous le thème « La Sous-traitance en Action »

Du 20 au 23 Novembre 2018 au palais des exposition se tiendra la 5ème édition d’Algest, ce salon biennal dédié exclusivement à la sous-traitance industrielle et automobile co-organisé par le World Trade Center Algeria dirigé parM. Tibaoui et la Bourse Algérienne de Sous-traitance du Centre dirigée par M.LAIB Azziouz. Comme tous les salon spécialisé, Algest se développe au rythme du secteur de la sous-traitance, considéré fer de lance de lance de l’intégration nationale.

Selon ses organisateurs « ALGEST 2018 » se tiendra à un moment extrêmement important pour le développement de l’ économie en général et l’ industrie algérienne en particulier, marqué par une volonté des pouvoirs publics de faire de la sous-traitance industrielle le fer de lance de l’intégration nationale condition; majeure pour l’objectif de substitution des importations par la production nationale et plus généralement pour la croissance et l’emploi.

Cette plate forme d’information du secteur de la sous traitance en devenir a enregistré un front succès lors de sa 4e édition ou elle avait enregistré une participation de 81 entreprises dont 39 Entreprises de la mécanique et métallurgie, 18 entreprises de l’électricité, 02 Entreprises de caoutchouc, plastique et composite, 22 entreprises autres secteurs du service, institutions, ingénierie, verre, etc. Une forte participation a été enregistré du coté des entreprises publiques, soit 44 entreprises publiques , 04 entreprises militaires et seulement 33 entreprises privées.