Pour ses 10 ans Maghreb leasing algerie (MLA) lance un nouveau site plus fonctionnel

Disposer d’un site aujourd’hui ne se résume plus à en disposer comme une simple carte visite. la présence sur le web avec le dévellopement des agences digital a permis à des entreprises de vendre du services via le net. En Algérie la pratique du e-commerce n’est pas encore à l’ordre du jour en l’abscence de l’e-paiment mais l’entreprise anticipe et se prépare au changement avenir qui ne saura tarder. Pour marquer ses 10 ans et rester en vogue à l’ere de l’hyper connectivité et de mutation vers les nouveau métier du web, la première société de leasing MLA a renouvellé son site internet, pour ainsi se positionner en tant entreprise bronchée, avec un site plus fonctionnel et dynamique.