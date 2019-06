Investissement en Roumanie : le groupe Renault inaugure un nouveau centre de design et ingénierie

Le Groupe Renault a inauguré ce 28 juin son nouveau siège en Roumanie, appelé « Renault Bucharest Connected », à l’occasion d’une cérémonie présidée par Viorica Vasilica Dancilă, Première Ministre de Roumanie, par Thierry Bolloré, Directeur-Général du Groupe Renault et en présence de Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel et Gaspar Gascon-Abellan, directeur adjoint de l’ingénierie.

Depuis la reprise de l’entreprise Dacia par Renault il y a 20 ans, en 1999, les différentes activités de pilotage du Groupe Renault en Roumanie (Design, Ingénierie, Commerce et autres fonctions tertiaires) étaient installées sur cinq sites différents. Ces activités ont contribué au succès commercial des modèles de la gamme Global Access dont ses modèles iconiques, Sandero et Duster. A l’occasion de l’inauguration de ce nouveau centre design de Bucarest, les équipes design présentent un exercice de style autour d’un Duster au look résolument baroudeur. Duster est l’un des modèles iconiques du groupe qui rencontre un succès mondial avec plus de 2,8 millions d’unités vendues sous marques Renault et Dacia depuis le lancement de la première génération en 2010.

Regrouper sur un site unique les équipes design et ingénierie facilitera la fluidité et l’efficacité de la communication autour des projets développés conclu le communiqué diffusé par le groupe.