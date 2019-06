Remise de 50 % sur le filtre de climatisation : Restez au frais est le mot d’orde de compagne chez Ival

Après Vente Autos 46 vues 0 IVAL , représentant de la marque italienne des camion utilitaire et poids lourd Iveco propose une remise après vente durant cette été qui promet d’être caniculaire . Une remise de 50 % sur la climatisation des différents véhicules de la gamme IVECO, en plus d’une vérification gratuit sur une dizaine de points en relation avec le système de climatisation. Cette promotion qui a débute le 25 juin et durera jusqu’au 30 août.