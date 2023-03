Lancement de CEISAM à Equip Auto Algérie 2023: Nexus Algérie met l’ accent sur la formation

En marge de l’exposition de la 16ème édition d’ Equip Auto qui a ouvert ses portes , ce lundi 12 mars, s’est tenue la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre Automotive Academy et la Dfep portant sur la création d’un Centre d ‘excellence de formation aux métiers de l’industrie et des services à l’automobile et de la mobilité (CEISAM).

En présence d’une assistance de professionnels, fort nombreuse ont procédé à la signature , M. Abedelkader Touil , directeur de la formation professionnel de la willaya d’Alger en réduit « Dfep » et M.Sami Larbes , directeur général de Nexus Automotive, qui regroupe, près d’une dizaines des plus grands distributeurs de la pièces et équipements automobiles pour véhicules léger et lourds.

Pour Mr Touil , Dg de DFEP, « cette convention permet de poser les jalons d’une formations certifiée aux métiers de l ‘automobile, est une une nouvelle étape, qui a pour but de créer , le premier centre de formation d’ excellence »

« Nexus Automotive est engagée de promouvoir les services à l’après ventes aux normes et technologies nouvelles « , a indiqué Sami Larbes, directeur général de Nexus Algérie. Rappelant les nombreuses actions et engagements entrepris par Nexus Automotive , depuis son installation en 2017, sur le marché algérien, afin de professionnaliser ce dernier à travers d’abord des distributeurs triés au volet , tout en soulignant ainsi, à l’assistance fort nombreuse, que l’ objectif est de Nexus Automotive « est de mettre en place un écosystème automobile ou sont identifiés et respectés les canaux de distribution et normes de réparations ». Un écosystème, assène t-il » qui repose sur la formation de qualité technique mais aussi de management ».

En effet, Nexus Automotive s’agrandit sur le marché algérien et met l’accent sur la formation thème de sa communication sur Equip auto Algeria 2023 ou elle lance officiellement , la nouvelle société « Automotive Academy » une filiale de Nexus Algérie , agrée, en qualité d’ établissement de formation professionnelle qualifiantes pouvant fournir les formations diverses , des programmes mis à jour sur les équipements adéquats et utiles aux métiers et des services à l’ automobiles et deux roues.

Automotives academy , s’appuiera sur des partenariats de formation avec les équipementiers et les constructeurs automobiles pour le développement de programmes de formation qui seront dispensés en e-learning et à distance (webinaires) via la plateforme de formation (LMS) de Nexus Academy et en présentiel au niveau du centre, a tenu a détailler dans sa présentation le Dg de Nexus automotive Algérie. Concluant que Nexus Automotive est engagée de promouvoir les services à l’après vente en Algérie d’abord et ensuite dans toute la région du Maghreb piloté par le bureau d’Alger.