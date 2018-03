Le succès de l’industrie automobile conditionnée par une intégration des composants fabriqués en Algérie

La première édition des journées techniques sur le développement de la sous-traitance véhicule (JTSv) s’est tenue ce lundi 5 Mars à Alger : Monsieur Youcef Yousfi, le ministre de l’industrie et des mines, a ouvert ce grand rendez-vous en présentant les grands points de sa stratégie industrielle et a délivré à l’assistance fort nombreuse ses objectifs concernant l’industrie automobile en développement en Algérie. Pour lui, l’industrie automobile ne se résume pas à l’activité de montage seulement, même si, celle-ci constitue un jalon nécessaire d’apprentissage, mais la participation active au processus de fabrication avec une intégration progressive est une condition sine qua non du succès de l’implantation et du développement pérenne de l’industrie automobile dans notre pays, a tenu à préciser, à l’endroit des constructeurs et équipementiers de différentes nationalités présents. Il a également rappeller les avantages Consentis en guise de volonté et engagement de l’État à faciliter le processus du développement d’un dense tissus de PME.

A ce sujet il a fait état qu’entre 2010 et 2016, le nombre annuel de création de PME a été multiplié par un facteur de 2,5 passant de 43.000 à 100.000. De même, le nombre de projets industriels a été multiplié par 7, passant de 350 en 2010 à 2500 en 2017 et le montant des investissements a été multiplié par 11 durant la même période.

Pour le développement de l’industrie automobile, il rappelle que l’Algérie « ne part de rien » puisque cela fait une cinquantaine d’année que la SNVI produit des véhicules industriels avec un taux d’intégration supérieur à 80%..

Une partie des ces sous-traitants travaillent actuellement avec la SNVI et depuis peu avec Renault Production ont fait étalage de leur savoir faire sur un espace exposition dédié pour ce faire connaître davantage aux près des nouveaux constructeurs en cours d’implantation et autres équipementiers internationaux conviés à ces journées.

La 1ère journée a ensuite été marquée par une série de 5 panels et 3 ateliers thématiques ou les interventions se sont succédées entre les constructeurs et les porteurs de projets, les patrons de l’industrie automobile et de sous -traitants.

Des échanges entre l’assistance et les panelists a été riches par les questions posées concernant les attentes des uns et des autres afin de lever les contraintes existantes et autres avantages cités pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique de partenariat entre les équipementiers et les sous-traitants pour passer au rang supérieur en produisant pour la première monté. A ce sujet 13 accords seront signés durant la seconde journée des Jtsv.

Le sujet récurent et cardinal qui est souvent revenu est la formation et les compétences pour pouvoir produire de la qualité aux standards internationaux et faire face à la compétition mondiale des coûts.

A ce sujet, il est mis exergue le fort potentiel dont dispose l’Algérie à travers sa filière Sonatrach et autres, qui pourra aller vers de nouveau développement dans la production des matières premières en locales à fin de répondre à cette industrie des composants notamment dans le domaine de plasturgie qui composé jusqu’à 40% des matières d’une automobile.