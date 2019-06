Stand USA à la FIA 2019 : Petrogel lance Ecogel

Avec la génération Alpha et les réseaux sociaux, plus besoin d’une Fia pour découvrir l’autre qui nous vient de l’autre bout du monde comme ce fut le cas il y a tout juste deux décennies. Loin le temps des longues queux interminable ou il fallait l’intervention des services de sécurité pour gérer l’accès des visiteurs attendant l’ouverture du pavillon Usa; à en conclure que le rêve américain est en déclin, du moins à la Safex. Aujourd’hui, les évènements salons sont désertés par le grand public en faveur d’un autre plus professionnel. Le pavillon américains n’est certes pas représentatif de toutes les compagnies américaines présente sur le marché algériens, mais les marques identitaire sont toujours là même modestement. Sur L’édition 2019, à noter les entreprises crée dans le cadre de partenariat notamment en ce qui concerne le secteur automotive et BTP à noter, FrameMetal et Petrogel qui ont annoncé de nombreuses nouveautés produits et activités.

Acteur de la grande distribution et stockage des produits pétrolier, Petrogel qui compte plus de 60 stations de service de carburants à l’est du pays reste un acteur dynamique et déterminé à répondre aux besoins de ces clients et du marché en matière de conversion d’installation des kits et réservoir gpl/c. Il a implanté dans plusieurs régions du pays des ateliers Ecogel, pour proposer des solutions de mobilité économique, nous annonçait hier sur le stand, Amina Atoui, la directrice de communication. Petrogel, poursuit t-elle poursuit son expansion sur le marché et se diversifie dans son domaine, avec un autre projet industriel et elle nous apprend qu’a actuellement, elle est aussi entrain de construire une usine de blindage de lubrifiant à Skikda au bord de l’Autoroute Est-Ouest. Une gamme de Lubrifiants pour le secteur automobile et industriel qui sera commercialisée sous la marque Brand « ARIS ». Il sera question de fabriquer des huiles moteurs et boites à vitesse que les huiles industrielle et autres graisses.