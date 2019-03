Socad, le distributeur officiel de Denso et Aisan marque son retour sur Equip auto 2019

Après une longue absence sur le Salon Equip auto, notamment depuis 2010, sarl Socad, distributeur officiel de Denso et Ainsan équipementier de première monte de Toyota, revient en 2019 en force avec deux stands jumelés dominant en surface alloué et la qualité d’exposition au centre du pavillon centrale. Chacun des stands est au normes exigées par ces équipementiers japonais. Des nouveautés et des composants ornent les espaces vitrine tel des bijoux. Des nouveautés sont annoncées à travers les différentes offres pièces et maintenance. Mais la grande nouveautée est l’ouverture prochaine du plus grand centre de maintenance automobile à Alger qui regroupera sur un même site 40 ponts ou postes de travail, nous annonce d’emblée Mr Chioukh Abderraezzak, directeur de cette unité de maintenance, un ancien qui a aiguisé son savoir faire chez Hyundai Hma, ou il était à la direction.

Au rappel plus que deux jours pour la clôture d’Equip Auto 2019 qui se déroule depuis le 11 Mars.