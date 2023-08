La marque russe Lada serait intéressée pour un projet d’assemblage en Algérie

Actualités, Evenements, Infos constructeurs 207 vues 0 C’est ce qui ressort des déclarations du premier responsable de la société propriétaire de la marque, AvtoVAZ, faites à l’occasion de la tenue du sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023, en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement africains ,relayés par plusieurs médias . selon les sources médiatiques ,le dirigeant d’AvtoVAZ, Maxim Sokolov, a fait état de la volonté de sa société de faire de l’assemblage en Algérie.Le responsable a évoqué des négociations en cours pour l’exportation de voitures de marque Lada vers des pays africains, citant l’Éthiopie, l’Égypte, le Ghana, le Nigeria et les pays d’Afrique du Nord.