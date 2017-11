Federal Mogul rachète CPT

Actualités, Équipementiers 24 vues 0 Federal-Mogul Powertrain a annoncé le 11 novembre qu’elle avait finalisé l’acquisition de la société britannique de développement de technologies propres «Controlled Power Technologies Ltd (CPT)». Ce rachat fournit à Federal-Mogul Powertrain un moyen opportun le développement et la fabrication des technologies de transmission pour l’électrification et l’hybridation. La nouvelle unité proposera ses solutions sous le nom de « Federal-Mogul Controlled Power Ltd ». CPT, dont le siège se trouve à Laindon, dans le Royaume-Uni, est spécialisée dans le développement de moteurs électriques 12V et 48V pour les applications start-stop, l’hybridation douce, les technologies d’électrification par échappement, l’e-boosting , e-compresseurs pour piles à combustible et produits similaires.