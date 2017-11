Bridgestone investit en Espagne et en pologne

Pneumatique 40 vues 0 La direction de Bridgestone EMEA a confirmé un plan d’investissement de l’ordre de 266 millions d’euros dans son réseau industriel européen. L’objectif est d’augmenter les capacités de production des usines de Burgos (Espagne), qui bénéficiera d’une enveloppe de 70 millions d’euros, et de Poznan et de Stargard (Pologne) au cours des cinq prochaines années. Un investissement consentit pour monter en gamme.