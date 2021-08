Quantron AG et Ev Dynamics crée un nouvel acteur mondial

EV Dynamics s’associe à Quantron dans le cadre d’un échange d’actions pour former une nouvelle centrale électrique de véhicules électriques. En effet, un nouvel acteur mondial est né au terme de cet échange d’actions . Quantron AG et Ev Dynamics unissent leurs forces et deviennent actionnaires communs. Quantron est un fournisseur de systèmes de mobilité électrique à batterie et à hydrogène pour les véhicules utilitaires tels que les camions, les bus et les camionnettes, en mettant l’accent sur l’électrification des véhicules utilitaires. Ev Dynamics est un consortium euro-asiatique d’entreprises spécialisées dans la mobilité électrique et hydrogène. Aux termes de l’accord, Ev Dynamics a accepté sous condition de souscrire à 6 459 actions de souscription de Quantron, représentant environ 10, 1 8% du capital social élargi de la société allemande, pour une contrepartie de 5 000 000 EUR (équivalent à environ HK 45 848 191 $). La contrepartie sera payée par la Société via l’attribution et l’émission de 254 712 175 actions de contrepartie à 0,18 HK$ par action à Quantron. Le prix d’émission de 0,18 HK$ représente une prime d’environ 44,00 % par rapport au cours de clôture de 0,125 HK$ par action coté à la Bourse de Hong Kong Limited le 28 juillet 2021, soit le dernier jour de bourse précédant la date de l’accord. À l’issue de la transaction, la Société détiendra un total de 9 157 actions de Quantron, représentant environ 14,43 % du capital social élargi de la société allemande.

Pour rappel, Ev Dynamics est un acteur de premier plan sur le marché chinois des véhicules utilitaires à énergies nouvelles, ainsi qu’un constructeur de véhicules complets de véhicules de tourisme spécialisés et de véhicules de tourisme à énergies nouvelles. Quantron AG est un fournisseur de systèmes de mobilité électrique à batterie propre et à hydrogène pour les véhicules utilitaires tels que les camions, les bus et les fourgonnettes.