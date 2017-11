Federal-Mogul fera le show de son usine de Chazelles-Lyon à la presse après son rachat en 2012

Équipementiers 25 vues 0 Le groupe américain Federal-Mogul Corporation, coté au Nasdaq, qui a repris l’activité bougies d’allumage Borg Warner en 2012 organise un événement presse les 7 et 8 décembre prochain pour visiter l’usine de Borg Warner France de Chazelles-sur-Lyon (Loire) qui était comprise dans le rachat. Une visite d’usine est au programme pour faire voir les évolutions de ce joyeux industriel de sous-traitance automobile, qui au terme du contrat devrait, porter la capacité de production annuelle de bougie à 350 000 unités après avoir injecté environ 80 millions de dollars selon les articles de presse. L’unité France de Chazelle sur Lyon reprise est intégrée à la division allumage de Federal-Mogul connue sous la marque Champion.