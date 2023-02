Equip auto Alger: Autovega Motors annonce sa présence avec de nombreuses nouveautés

Auto Vega Motorsport, concessionnaire officiel de Magicmotorsport pour le marché algérien, marocain et tunisien annonce dans sa dernière « newsletters » sa participation sur le prochain Equip Auto Algérie qui se tiendra du 13 au 16 mars à la Safex. Un évènement de l'après vente qui rassemble tous les acteurs de la filières réparation pour annoncer leur nouveautés et évolutions technique. l'équipe auto Vega motors promet qu'il y aura une variétés de nouveauté à découvrir sur stand durant cette 26e édition . Parmi celles dédiées aux ateliers mécatroniques , le Flex, un programmeur pour les unités de contrôle moteur ECU et les transmissions automatiques( TCU), StageX , le logiciel de recalibrage des des véhicules de véhicules et le DynoRoad , outil portable de mesure des performances.