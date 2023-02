Stockage de l’énergie solaire: Première Batterie lithium-ion made in Algeria bientôt disponible

La première centrale photovoltaïque avec unité de stockage à base de batterie lithium permettant une production continue d’électricité sera mise en service à Djanet d’ici quatre mois. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, ce samedi en marge de la signature de conventions de coopération au niveau du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs énergétiques (CRTSE) à El Harrach (Alger) en présence des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et celui de l’Economie du savoir, des Start-up et des microentreprises, Yacine El Mehdi Oualid.

Il s’agit d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation pour le développement de systèmes de stockage des énergies renouvelables. Il a été conclu entre le CRTSE et le Centre pour le développement des énergies renouvelables (CDER) d’une part, et la Sonelgaz. La deuxième signature concerne une convention de coopération afin de valoriser les résultats de la recherche dans les énergies renouvelables, notamment les systèmes de stockage d’énergie. Elle a été conclue entre le CRTSE et la start up OSET (Solutions optimisées pour la transition énergétique). Pour Baddari l’objectif, «est la construction d’une batterie à base de lithium dont le prototype est réalisé à 70% et qui sera terminé dans les quatre mois qui suivent».