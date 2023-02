L’Algérie le futur hub autmobile selon L’AAAM

Une délégation de haut niveau de l’africain association of Automotive Manufacture(AAAM) , conduite par son directeur général David Coffey et de son vice président Dr Markus Thill et présidet de Bosch Afrique, ont présenté la stratégie africaine de l’AAAM au ministre de l’industrie Ahmed Zeghrdar, selon Dr Monika Erath , Directrice générale de la chambre de commerce Algéro -allemande . Précisant , qu’une table ronde a été organisée pour approfondir les discussions élargies aux représentants du ministère de l’industrie et des associations professionnelles.

poursuivant, » il est apparu clairement que le secteur automobile , y compris l’ensemble de l’industrie de soustraitance, offre un grand potentiel en Algérie , voire dans toute l’Afrique », ajoutant, au delà de ce potentiel marché , elle a mis en exergue , les avantages géostrategique en Algérie pour le developpement du secteur automotive, notament en ce qui concerne la zlecaf, la zone de libre-echange africaine avec les 54 pays participants en Afrique sont excellentes

L’ AAAM , selon le même poste, considère l ‘Algérie comme Hub automobile sur le continent africain. Rappelant , que la mise en place d’une production automobile nécessite aussi toute fois des partenariats avec l’économie , tant en Algérie qu’à l’étranger , et tout le long de la chaine de création de valeur.

Concluant en rappelant le nouveau contexte réglementaire régissant depuis la publication le 19 septembre 2022 des décrets d’application de la nouvelle loi N22-18 du 24 juillet relative à l’investissement , suivi par la suite par le décret exécutif n22-384 du 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice e l’activité de la construction de véhicules en Algérie.