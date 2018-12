Sovac Production: 50 000 véhicules montés en 18 mois

Sovac a saisi l’occasion de son 50 000e véhicule sorti d’usine de Relizane, le 19 décembre 2018, pour annoncer ses agrégats et communiquer ce moment fort pour cette usine installée seulement en mai 2017. Un challenge relevé en un temps court et un succès à mettre sur le marché des véhicules répondant à toutes les catégories sociales tel que qualifie par l’auteur du communiqué produit à cette occasion Il est également fait mention que l’usine SOVAC PRODUCTION a été certifiée en novembre ISO 2001‐2015 et emplois 1080 1080 personnes . Cette célébration coïncide également avec l’introduction de la ligne AUDI, s’ajoutant aux quatre lignes déjà existantes représentant : Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Seat et Škoda. L’introduction de la marque Audi est ainsi une aubaine pour les clients Audi qui sont privés depuis trois années de cette catégorie de véhicules haut de gamme, en raison de la suspension des importations. Trois modèles sont désormais assemblés à savoir Audi Q2, A3 Berline et A3 Sportback. Ces nouveaux modèles s’ajoutent aux véhicules déjà produits depuis le lancement de l’usine en 2017, notamment les gammes de Volkswagen, Golf, Polo, Tiguan, Passat et Caddy; Škoda Octavia, Rapid et Fabia et SEAT Ibiza, Leon, Arona et Ateca.