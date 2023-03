Equip Auto 2023: CBS présente son prototype batterie solaire

EQUIP AUTO, Salons 59 vues 0 En collaboration avec le centtre de recherchec appliqué URFA-CERTI, le fabricant de batteries de demarrage CBS et Hakkobat, implanté depuis 2006, à Ain M’lila située dans la willaya d’Oum El Bouaghi, a présenté en avant première le premier prototype de batterie solaire. Il s agit , selon Rachid Aghrout, directeur général, de chafek Battery, d une batterie hautement technique stationaire.un produit enregistré à l Inapi, organisme de peotection de la propriété industrielle. .D autre homologation contre vice de fabrication et certifications ont été obtenus par la société à l instar de l iso 9001, version 2015 .