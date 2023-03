Equip auto 2023: Addinol fait son entrée sous la bannière de RedSea

EQUIP AUTO, Lubrifiants, Salons 59 vues 0 Le marché des lubrifiant ne semble pas saturé en marques entre celles importées et autre produites en Algérie, par procéde du blinding . En effet sur Equip auto Huilex à travers son distributeur exclusif Red Sea annonce l ‘entrée sur le marché des l ubrifiants destinée à l’ automotive de qualité premium « Made in Germany ». Addinol est producteurs depuis 1936, nous soutien Mr Oughanem qui a fondé huilex en 2007 dans le cadre de l Ansej , se spécialisant dans les huiles industrielles. Depuis 2012 , il a introduit les liquides et autres graisses. Son objectif precise son fondateur et Dg est de répondre au marché de la metallurgie. Après avoir conquit ce marché B2B d ‘entreprise, il propose aujourd hui (2023), une gamme de lubrifiant automobile pour le B2C. Revanol est un produit certifié , homolgué par l’ensembles des constructeurs et notament des plus prestigieuses marques, indique notre interlocuteur, Son avantage dit-il par rapport aux autres marques premium est que le produit est protegé par un bouchon qu’il est impossible de contrefaire. Chaque bidon est tracé depuis l’ usine par un code (voir photo). Conclu-til en gage de garantie pour les moteur.