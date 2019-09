Samir Cherfan remplace Jean-Christophe Quemard à la direction de la région Mena

Actualités 268 vues 0 Le groupe Psa annonce la nomination de Samir Cherfan à la direction de la Région Moyen-Orient Afrique et devient Membre du Comité Exécutif Global qui succède à Jean-Christophe Quemard, membre du Comité exécutif mondial, qui lui est nommé à partir 01 er de Septembre à titre de vice – président exécutif pour la qualité du Groupe PSA. deux nominations qui vise notamment, « un déploiement accéléré hors d’Europe », précise le communiqué qui reprend la déclaration Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.